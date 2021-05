Il suo scooter è finito contro un’auto. Così è morto il 23enne di Pompei Giuseppe Iezza. I fatti nella tarda serata di ieri sulla Statale Sorrentina a Vico Equense. La vittima era residente nel popoloso rione di Messigno. Ferita anche la fidanzata che era bordo del mezzo a due ruote. La ragazza è in ospedale, con alcune importanti fratture ma non è in pericolo di vita. Inutili invece i soccorsi per il 23enne, deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale di Castellammare di Stabia.

I fatti sono avvenuto all’altezza del noto lido balneare Bikini. Di certo per ora c’è che lo scooter ed un’auto hanno impattato all’uscita di una curva. Dunque, uno dei due veicoli ha invaso la corsa opposta. Ad indagare su quanto avvenuto è la polizia stradale di Sorrento.