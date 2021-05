Il servizio non è praticamente nemmeno partito ed i vandali hanno rovinato buona parte delle colonnine installate a Poggiomarino. Risveglio con rabbia e delusione in città, dove sono numerose le paline danneggiate, rovinate ma per fortuna ancora tutte funzionanti. Un episodio di vandalismo bello e buono compiuto da qualcuno che non aveva però fatto i conti con le telecamere installate proprio in prossimità di alcuni degli apparecchi presi di mira. In tal senso sono partite le indagini della polizia municipale, mentre la ditta appaltatrice del servizio ha provveduto a denunciare l’accaduto anche ai carabinieri.

Le ore sarebbero contate per i teppisti che probabilmente in orario notturno hanno deciso di danneggiare le colonnine che garantiranno la riuscite del Piano Parcheggi a Poggiomarino. Un gruppetto è già individuato grazie alle telecamere pubbliche e private installate in alcune delle strade dove i vandali hanno agito.