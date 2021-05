Lo hanno trovato alcuni passanti. Lui a stento riusciva a muoversi ed aveva numerose ferite. I fatti nel cuore della notte a Poggiomarino, dove un 29enne di origini marocchine ha in tutta probabilità subito un pesante pestaggio. Tutto è accaduto in via Nuova San Marzano. Qui, infatti, è scattato l’allarme quando alcuni cittadino hanno visto l’uomo a terra. Subito l’allerta chiamando il 118 e le forze dell’ordine. Si tratterebbe infatti di un pestaggio in piena regola.

Sui fatti indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Angelo Cardone. Si cercano tracce, testimonianze e chiaramente immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima ha riportato una grossa serie di ferite, per fortuna nessuna gravissima. Tant’è che dopo una notte di cure ha addirittura firmato per lasciare l’ospedale di Sarno dove era previsto un ricovero di almeno una settimana.