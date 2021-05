Dopo gli eventi organizzati con le “riaperture”, tra i quali quello alla foce del Garigliano con 400 volontari, Plastic Free Campania organizza nuove raccolte per dare a tutti la possibilità di partecipare. “Plastic Free” è un’associazione nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.

I prossimi eventi organizzati sono:

MADDALONI (CE) 8 Maggio

NAPOLI-BAGNOLI (NA) 8 Maggio

QUARTO (NA) 8 Maggio

TEORA (AV) 9 Maggio

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) 9 MAGGIO

ISCHIA (NA) 9 Maggio

GRAZZANISE (CE) 16 Maggio

MONDRAGONE (CE) 16 Maggio

POMIGLIANO D’ARCO (NA) 16 Maggio

AGROPOLI (SA) 16 MAGGIO

CASTELLABATE (SA) 16 Maggio

MONTECORICE (SA) 16 Maggio

NOVI VELIA (SA) 16 Maggio

POLLICA (SA) 16 Maggio

SALA CONSILINA (SA) 16 Maggio

SAN MAURO DEL CILENTO (SA) 16 Maggio

SAPRI (SA) 16 Maggio

TORRACA (SA) 16 Maggio

TORTORELLA (SA) 16 Maggio

BARANO D’ISCHIA (NA) 30 Maggio

Gli eventi sono aperti a tutti, è possibile partecipare prenotandosi compilando il modulo relativo all’evento al link https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ per poter rispettare le norme anti-Covid e per la tutela della salute pubblica.