Grave incidente stradale ieri sulla Statale 7bis. Un camion frigo si è ribaltato all’altezza dell’uscita di Pascarola nella zona industriale di Acerra in direzione Villa Literno. Grazie alle prime testimonianze è stato appurato che un’autista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, tempestivamente, all’ospedale più vicino. Sul posto sono giunte subito ambulanze e forze dell’ordine.

Sul tratto ci sono lunghe code con traffico bloccato in entrambe le direzioni: fino ad un massimo 5 chilometri di coda in direzione Caivano. Le forze dell’ordine hanno cercato di sbloccare il traffico che tornato regolare dopo l’intervento i vigili del fuoco per la rimozione del camion che ha bloccato la carreggiata stradale.