Un incendio di natura dolosa ha danneggiato due esercizi commerciali, un pub e una tabaccheria, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti sul posto, tra corso San Giovanni e via Parrocchia, intorno alle ore 5. I titolari di entrambi gli esercizi commerciali sono incensurati. I Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme hanno constatato che l’origine dell’incendio è dolosa.

Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale. I due titolari saranno ascoltati per capire se in questo periodo abbiano ricevuto intimidazioni. Naturalmente, davanti a casi simili, si pensa subito al racket. Ma nessuna pista può essere esclusa.