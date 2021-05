Vasto incendio nella periferia orientale di Napoli, quartiere San Giovanni: a fuoco un capannone adibito a deposito di giocattoli e biciclette per bambini, al numero 7 di via Taverna delle Brecce, a ridosso della zona portuale. Sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco, che per domare il rogo hanno impiegato più di due ore: nella struttura per fortuna non c’erano persone.

Una nuvola di fumo era visibile anche a grande distanza. Non è ancora possibile stabilire se si tratti di un incendio doloso o accidentale: i danni sono ingenti. Le indagini sono affidate alla polizia.