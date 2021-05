Un sorvegliato speciale ha rubato un’auto a Lauro ed è scappato via, ma durante la fuga è finito contro un’altra vettura. Per lui la cattura è scattata dopo poco. Sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia del luogo ad acciuffarlo e ad ammanettarlo. L’uomo, un 41enne pluripregiudicatio, dopo aver adocchiato il veicolo oggetto di interesse, una Fiat Brava parcheggiata in strada e forzata la portiera, è salito a bordo allontanandosi dal luogo. A causa però della velocità sostenuta si è schiantato contro l’altra macchina.

Oltre al reato di furto e danneggiamento, dovrà rispondere anche dell’inottemperanza della sorveglianza speciale imposta per un anno dal Tribunale di Napoli.