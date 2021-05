A Palma Campania in via Novesche ritrovato rimorchio rubato. I fatti questa mattina grazie ad una pattuglia degli ispettori ambientali in servizio congiunto con la Polizia Municipale nell’ ambito delle attività di contrasto agli sversamenti di rifiuti coordinate dal sindaco Nello Donnarumma. Il rimorchio parcheggiato tra l’altro pericolosamente ha attirato subito l’attenzione.

Da raccolta dati si è risaliti alla ditta proprietaria che ha inviato proprio personale per riportarlo in azienda ed espletare le dovute procedure. Sul furto indagano ora i Carabinieri della Locale Stazione