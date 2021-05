Palma Campania ospita anche oggi il cast di “Mare fuori 2” per le riprese di un’intera puntata della fiction in onda su Rai 2. “Ieri mattina, dopo gli ultimi sopralluoghi, ho scambiato due battute con la regista Milena Cocozza che ha voluto farci i complimenti per la suggestività della nostra cittadina”. Ha spiegato il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

Il primo cittadino aggiunge: “Già in passato, Largo Parrocchia fu scelta come location per le riprese cinematografiche del film “Lo sgarro”. Dobbiamo essere orgogliosi dei luoghi di Palma e abbiamo tutti noi il dovere di difendere, ogni giorno, la bellezza”.