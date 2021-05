Al Vomero, in via Morghen, la polizia municipale ha multato otto infermieri del Cotugno che alle 23 di venerdì mangiavano in un locale di via Morghen. Stavano festeggiando un compleanno e hanno detto di essere vaccinati. Ma per loro è scattata la sanzione per violazione del coprifuoco. Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza anche loro impegnati nei controlli. Azine nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella zona dei baretti, via Caracciolo e via Partenope.

Qui hanno controllato 190 persone e quattro esercizi commerciali tra vicoletto Belledonne a Chiaia, via Bisignano e via Carducci. Elevate alcune multe anche in questo caso sempre per violazione del coprifuoco.