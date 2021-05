“L’8 maggio è il “giorno avventuroso” che atteso e desiderato, nonostante tutto, resta un giorno di festa, specialmente in questo tempo segnato da tante difficoltà. Com’è bella la parola “festa”! È un mosaico di ricordi, di amicizia e di famiglia. È capace di donare un momento di serenità anche a chi non ne ha più motivo e di strappare un sorriso a chi sorridere non sa più. Anzitutto a loro la mia vicinanza e l’abbraccio dell’intera città, di una città che sperimenta oggi la fatica di guardare al domani. In questo giorno che i nostri padri hanno consacrato al Principe celeste e lo hanno invocato come potente patrono con il “Volo degli Angeli”, un augurio desidero porgere a tutti gli uomini e le donne di Ottaviano”. A scriverlo sui social network è il sindaco Luca Capasso. Ottaviano, causa pandemia, anche quest’anno non avrà la festa in strada. Stamane il rito in chiesa officiata dal vescovo Francesco Marino.

Il primo cittadino aggiunge: “Ai più piccoli, ai nostri bambini, agli angioletti delle nostre case, perché ritrovino la gioia e la spensieratezza che è propria della loro tenera età.