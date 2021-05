In occasione del “word Pulmonary Hypertension Day del 5 maggio, l’ associazione onlus A.M.I.P.( associazione malati di ipertensione polmonare) quest’anno ha scelto Napoli, per promuovere una tavola rotonda. Il meeting si terrà presso la sala congressi dell’ Ospedale Monaldi di Napoli e nel rispetto delle norme anti Covid. Sarà trasmesso in video streaming dalle ore 15.30 e attraverso le pagine di Unica Channel(web tv) e sui canali di Youtube e Facebook, anche in lingua inglese, grazie agli interventi del Prof. Michele D’Alto e i Dott. Emanuele Romeo, Paola Argentino e la Professoressa Maria Giovanna Russo.

“L’ IP ossia l’ ipertensione polmonare è una grave e rara patologia che provoca il restringimento delle arteriole polmonari fino allo scompenso cardiaco-asserisce il Prof. Michele D’Alto- tali pazienti necessitano di assistenza domiciliare costante e tempestiva con infermieri in presenza nei casi più gravi o servendosi di strumenti comunicativi di telemedicina. E’ una patologia “silente” quindi spesso ignorata dallo stesso paziente in quanto i sintomi sono comuni a quelli di malattie cardiologiche e pneumologiche : astenia, dispnea, sensazione di fiato corto e affaticamento. Essa colpisce oltre il 70% delle donne e frequente in fasce di età a partire dai 20 ai 60 anni. Negli ultimi anni è stato raggiunto un grande risultato per quel che concerne le caratteristiche, la ricerca scientifica, i nuovi farmaci e gli approcci terapeutici tempestivi. Il frutto di questa enorme sinergia ha condotto alla completa guarigione, con le eccezioni del caso: pazienti “super-responder” sui quali almeno si riesce a rallentarne il progressivo aumento se non la completa guarigione”.

Una patologia molto rara e che in Europa annovera circa 25.000 di casi a fronte dei 3.000 presenti in Italia.

” Nonostante il diffondersi della pandemia, il fitto programma di corsi e master ha espletato il suo percorso-spiega Laura Gagliardini, presidente dell’A.M.I.P- con la collaborazione di numerosi medici italiani, europei ed extraeuropei. Abbiamo affiancato una serie di iniziative per rendere meno desolante e solitario il percorso della degenza e della convalescenza dei pazienti affetti. Il lockdown ha ispirato e realizzato questo nuovo progetto la promoter Tina Lodato ( colpita da IP). Durante la fascia pomeridiana del convegno, la Musica Jazz ed il recente triplo CD dal titolo SET ASIDE. Una raccolta musicale che ha coinvolto 30 gruppi e 111 musicisti tra cui: Antonio Onorato, Elisabetta Serio con Sarah Jane Morris, Fabrizio Bosso, Matteo Saggese con gli inglesi: Joe Cang e Danny Cummings, Alfonso Deidda, Marco Zurzolo, Amanda Deisidery e Julian O.Mazzariello che hanno donato un brano a sostegno dei malati presso il Centro Ipertensione Polmonare del Monaldi. Dalle ore 20.00, invece ci sarà un concerto dal vivo con l’esibizione jazz di: Virginia Sorrentino Quintet+ special guest Marco Zurzolo e quella blues di: Aristide Garofalo con Luigi Sarnicola, Pasqualino Mastrogiovanni e Gianluca Perazzi”.

Un appuntamento che coinvolge non solo il mondo sanitario e scientifico ma anche quello musicale.

“Ho sposato sin da subito l’adesione del progetto- afferma- Salvatore Silvestri, noto e affermato Dj italiano-Bisogna sostenere questa iniziativa finalizzate a scopo benefico e solidale in nome della medicina. A partire dalle ore 22.00, avrò il piacere di collegarmi in diretta con Laura Gagliardini, presidente dell’A.M.I.P. e con 5 degli artisti che hanno sostenuto l’idea di Tina Lodato e Paola Faiella: Matteo Saggese, Gerardina Tesao, Carla Marciano, Antonio Onorato e Giovanni Falsone. Sarà una puntata speciale intitolata: “Slay Jadiz’On Air & Friends” , ricca di bellissimi video e performance estrapolate da questa tripla compilation che regalerà tante emozioni. Numerosi i partecipanti durante la diretta- conclude- ed invito tutti a non perdere l’appuntamento con il cofanetto delle mie Good Vibes”.

Una catena di solidarietà che coinvolge non solo i pazienti ma anche familiari, medici, care-givers e musicisti in nome della musica.