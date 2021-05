Focolaio di Covid all’ospedale Umberto I di Nocera Inferire. Sono cinque i casi accertati e altri due sospetti nel reparto di medicina. Il primo caso risale a mercoledì, poi al caso emerso tutti i ventidue degenti del reparto sono sottoposti a tampone e per sette è stata riscontrata la positività al covid 19. Alcuni nella stessa giornata di ieri sono trasferiti al covid hospital di Scafati, per altri invece il trasferimento in altre strutture covid della Campania.

Come fa sapere Telenuova “al momento la direzione dell’ospedale ha sospeso i ricoveri in medicina e sta monitorando tutti i pazienti presenti in reparto. Dieci i pazienti ricoverati nell’area multidisciplinare covid proprio all’ospedale di Nocera ed il covid hospital di Scafati è in overbooking”.