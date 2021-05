Una 19enne costretta a prostituirsi per pagare i debiti del fidanzato. La ragazza avrebbe subito abusi e avuto rapporti sessuali senza preservativo. Mentre i suoi aguzzini, due romeni di 21 e 32 anni, sono stati arrestati e denunciati per sfruttamento della prostituzione. Uno dei due diceva di essere “il capo di Ostia”. Come riporta Roma Today, la 19enne sarebbe costretta a prostituirsi dal fidanzato, un 21enne romeno, che aveva contratto un debito con un connazionale di 32 anni. I due hanno pubblicato gli annunci sponsorizzati offrendo prestazioni a luci rosse e tolto il cellulare alla giovane. Nelle foto su internet i segni delle lesioni e delle percosse.

Gli incontri con i clienti avvenivano all’interno di un affittacamere della zona di Ostia Levante. I due avevano anche stilato un contratto di lavoro in cui la vittima s’impegnava a garantire sesso estremo e senza preservativo agli sconosciuti fino alla risanamento completo del debito.