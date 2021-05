In forte calo l’indice di positivita’ in Campania. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 331 i casi positivi su 11.128 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza e’, dunque, pari al 2,97% rispetto al 4,29% precedente. I morti sono 7. Le persone guarite sono 545. Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 63, e i ricoveri in degenza: oggi sono 749.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 331 (*)

di cui

Asintomatici: 245 (*)

Sintomatici: 86 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 11.128

Tamponi antigenici del giorno: 4.833

Deceduti: 7 (**)

Totale deceduti: 7.190

Guariti: 545

Totale guariti: 343.566

** 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 63

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 749

* Posti letto Covid e Offerta privata.