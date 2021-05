Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 19 maggio, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerno Salerno 1 19 Acerra Napoli 21 210 Afragola Napoli 6 125 Airola Benevento 1 19 Altavilla Silentina Salerno 2 15 Angri Salerno 10 148 Apice Benevento 4 16 Aquilonia Avellino 1 3 Arzano Napoli 3 86 Atripalda Avellino 2 32 Avella Avellino 1 15 Avellino Avellino 9 160 Aversa Caserta 2 85 Bacoli Napoli 3 56 Battipaglia Salerno 5 172 Benevento Benevento 4 159 Boscoreale Napoli 4 85 Bracigliano Salerno 2 30 Brusciano Napoli 3 52 Buccino Salerno 1 19 Caivano Napoli 19 173 Calvanico Salerno 5 33 Campagna Salerno 2 59 Capodrise Caserta 1 13 Caposele Avellino 1 6 Carbonara di Nola Napoli 1 10 Cardito Napoli 5 79 Casagiove Caserta 1 26 Casal di Principe Caserta 1 45 Casaletto Spartano Salerno 1 12 Casalnuovo di Napoli Napoli 9 151 Casamicciola Terme Napoli 1 17 Casapesenna Caserta 2 10 Casapulla Caserta 1 13 Caserta Caserta 2 234 Casoria Napoli 6 204 Castel Volturno Caserta 2 31 Castellabate Salerno 4 20 Castellammare di Stabia Napoli 9 210 Castello di Cisterna Napoli 2 25 Cava de’ Tirreni Salerno 3 120 Cercola Napoli 2 59 Cervino Caserta 2 9 Cesinali Avellino 2 11 Cimitile Napoli 1 18 Contrada Avellino 1 5 Crispano Napoli 1 46 Curti Caserta 1 6 Ercolano Napoli 8 175 Fisciano Salerno 2 40 Forchia Benevento 1 5 Forino Avellino 4 21 Fragneto Monforte Benevento 1 2 Frasso Telesino Benevento 3 10 Frattamaggiore Napoli 1 94 Giano Vetusto Caserta 1 3 Giugliano in Campania Napoli 20 363 Grazzanise Caserta 2 11 Gricignano di Aversa Caserta 1 24 Grumo Nevano Napoli 4 47 Lioni Avellino 4 16 Lusciano Caserta 2 27 Maddaloni Caserta 7 132 Marano di Napoli Napoli 2 201 Marcianise Caserta 4 84 Marigliano Napoli 5 83 Massa di Somma Napoli 2 11 Massa Lubrense Napoli 1 18 Melito di Napoli Napoli 14 109 Mercato San Severino Salerno 3 54 Mercogliano Avellino 1 35 Minori Salerno 1 6 Moiano Benevento 1 26 Mondragone Caserta 6 31 Monte San Giacomo Salerno 1 6 Montecorvino Pugliano Salerno 2 33 Montecorvino Rovella Salerno 3 52 Monteforte Irpino Avellino 6 42 Montella Avellino 1 10 Montemarano Avellino 1 7 Moschiano Avellino 1 7 Mugnano di Napoli Napoli 5 102 Napoli Napoli 124 2522 Nocera Inferiore Salerno 12 140 Nocera Superiore Salerno 3 42 Nola Napoli 6 72 Olevano sul Tusciano Salerno 1 21 Orta di Atella Caserta 4 33 Ottaviano Napoli 8 53 Padula Salerno 1 14 Pagani Salerno 6 126 Pago del Vallo di Lauro Avellino 1 5 Pellezzano Salerno 1 24 Piana di Monte Verna Caserta 3 6 Piedimonte Matese Caserta 1 9 Poggiomarino Napoli 4 43 Polla Salerno 1 21 Pollena Trocchia Napoli 1 40 Pomigliano d’Arco Napoli 4 123 Pompei Napoli 2 54 Pontecagnano Faiano Salerno 3 83 Portici Napoli 4 294 Pozzuoli Napoli 5 173 Prata di Principato Ultra Avellino 1 14 Pratola Serra Avellino 1 4 Quarto Napoli 7 99 Sala Consilina Salerno 1 16 Salerno Salerno 20 386 San Cipriano Picentino Salerno 2 11 San Felice a Cancello Caserta 3 34 San Gennaro Vesuviano Napoli 3 28 San Giorgio a Cremano Napoli 7 149 San Giorgio del Sannio Benevento 2 36 San Giuseppe Vesuviano Napoli 4 74 San Gregorio Magno Salerno 1 20 San Marcellino Caserta 4 26 San Marco dei Cavoti Benevento 1 16 San Martino Sannita Benevento 1 3 San Marzano sul Sarno Salerno 1 26 San Nicola la Strada Caserta 1 47 San Pietro al Tanagro Salerno 1 3 San Prisco Caserta 3 18 San Valentino Torio Salerno 4 28 Sant’Agata De’ Goti Benevento 2 29 Sant’Anastasia Napoli 6 100 Sant’Antimo Napoli 5 102 Sant’Antonio Abate Napoli 1 38 Sant’Arpino Caserta 1 27 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 17 Santa Maria la Carità Napoli 1 28 Santo Stefano del Sole Avellino 1 8 Sarno Salerno 6 112 Saviano Napoli 1 39 Scafati Salerno 8 231 Scisciano Napoli 2 18 Siano Salerno 1 46 Somma Vesuviana Napoli 10 120 Teano Caserta 1 17 Terzigno Napoli 2 36 Teverola Caserta 2 19 Torre Annunziata Napoli 5 117 Torre del Greco Napoli 3 181 Trentola Ducenta Caserta 1 20 Tufo Avellino 1 2 Villa Literno Caserta 3 23 Villaricca Napoli 5 89 Visciano Napoli 1 8 Volla Napoli 4 85