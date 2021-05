“La nostra comunità piange la scomparsa della cara Nunzia Punzo, che si è spenta dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. L’ha affrontato fino all’ultimo con tenacia e coraggio. Nunzia nella nostra comunità sempre molto attiva. Ha vissuto a pieno i valori dell’associazionismo, costruendo intense relazioni umane basate sulla condivisione e sulla solidarietà. Ha ideato percorsi culturali e sociali, incentrati sui bisogni delle persone più deboli e in particolar modo delle donne. Io ho avuto il piacere di conoscerla poco più di un anno fa, ma nonostante il suo stato di salute e poi il covid che ci ha obbligato a fermare molte attività”. L’annuncio è del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

Il ricordo

“Era sempre chiaro nel suo agire e nelle sue parole il suo amore per la nostra comunità, ma anche la sua necessità spasmodica di donare al prossimo. Voleva far sì che il prossimo potesse vivere meglio e le sue azioni erano rivolte a tale fine. Era leader di un gruppo vasto di concittadine che vedevano in lei un punto di riferimento per le attività culturali, dell’agire solidale e sociale e allo stesso tempo una amica in cui confidare nei momenti di difficoltà. Di Nunzia quindi ricorderemo sempre la sua grande forza, il senso di appartenenza al nostro territorio e la sua volontà di animarlo, con proposte e attività concrete e condivise”.

Per rendere ancora più forte il suo agire, nonostante la situazione personale e generale, aveva deciso di mettersi in gioco durante l’ultima campagna elettorale. Si era candidata al consiglio comunale e vivendo questo obiettivo con grande impegno, attraverso il contatto diretto e il dialogo costante con le persone. Le sue idee per la nostra città resteranno un riferimento per noi tutti, come un faro da seguire per tenere sempre viva la rete dell’associazionismo e quell’energia collettiva di cui ogni comunità ha bisogno per crescere. A nome di tutta la nostra comunità, mi unisco al dolore della famiglia e dei tanti amici con i quali Nunzia ha condiviso percorsi e pezzi di vita. Resterà un esempio di coraggio, altruismo e solidarietà per tutti noi”.