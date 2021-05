Si è spento in ospedale ieri mattina uno dei due giovani che erano in sella allo scooter coinvolto nell’incidente a Nocera Inferiore. La vittima è il 19enne Anatolii Kohdzhaev, originario dell’Ucraina ma da anni residente in città. Troppi gravi le ferite riportate a causa del violento impatto avvenuto in via Napoli. Letale per lui il forte trauma cranico dopo lo schianto con una Audi in transito.

Resta ricoverato in gravi condizioni il suo amico di 17enne, S.S.M, ma non sarebbe in pericolo di vita. Finito in ospedale anche il conducente dell’automobile. Intanto, proseguono le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.