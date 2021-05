Restano chiusi oggi 4 hub vaccinali di Napoli per mancanza di vaccini, si attende per oggi una fornitura straordinaria di dosi Pfizer e Moderna. I centri vaccinali della Asl Napoli 1 Centro chiusi oggi sono quelli della Stazione Marittima, del Museo Madre, della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte e dell’hangar Atitech di Capodichino. E’ operativo il solo centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, dove saranno somministrate le seconde dosi di vaccino Astrazeneca. Grazie alla consegna straordinaria prevista per oggi di nuove dosi di Pfizer e Moderna, che si aggiungono a quelle attese mercoledì prossimo, da domani riprenderà l’attività in tutti i centri vaccinali della Asl Napoli 1 Centro.

Nel weekend intanto si è svolta la “notte bianca” dei vaccini con oltre 6.600 somministrazioni ai cittadini della fascia d’età 30-39 tra le ore 21 di sabato 22 maggio e le ore 9 di domenica 23 maggio. Nell’hub della Mostra d’Oltremare sono somministrate 3.840 dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson. A Capodichino somministrate invece 2.800 dosi di vaccino Astrazeneca.