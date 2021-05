Gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo in via del Formale presso l’abitazione di un uomo. Qui hanno rinvenuto, nella camera da letto, una carta di identità falsa. Oltre ad 8 orologi di ingente valore custoditi nelle relative scatole e completi di certificato di garanzia e 378mila euro in contanti. Oggetti e soldi di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

A.B., 36enne napoletano, è arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per ricettazione. Adesso resta da chiarire come avesse tutto quel contante. Ed anche chiaramente gli orologi.