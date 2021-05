Non è la prima volta che Marco Nonno, consigliere comunale e regionale del Comune di Napoli, si rende protagonista di episodi diffamatori o di parole minacciose nei confronti dei colleghi. Stavolta, al posto di Luigi Roano, “bersagliato” lo scorso 11 dicembre, non poteva mancare la polemica satirica sulla “maialina” più famosa nel mondo: Alessandra Clemente, l’assessore al Patrimonio lavori pubblici e giovani, nonché candidata a sindaco di Napoli.

“Mi ricorda tanto il personaggio dei Muppets Show la signorina Piggy, sempre allegra come se il mondo girasse intorno a lei-recita il recente allegato di Marco Nonno- Anche se tutto crollava nei momenti più critici non si rendeva conto della situazione reale”.

“Ecco la “foto satirica” allegata al comunicato stampa di ieri mattina di un consigliere comunale di Fratelli d’Italia- ha sottolineato sui suoi canali social Alessandra Clemente (DemA) – Un’azione maschilista, retrograda e indegna in cui mi paragona ad un personaggio animato della serie tv “Muppets Show” con tanto di foto in allegato”. E ironizzando ha aggiunto- E’ vero, ci assomigliamo: viso tondo, naso all’insù, occhi azzurri, bionda e qualche chilo in più. Anche da piccola mi prendevano in giro, definendomi “maialino” e a casa tornavo sempre con i lacrimoni. Oggi sono cresciuta e sono candidata a Sindaco della mia città e questo rappresenta l’ennesimo attacco politico ad una donna alla quale si fanno delle precise allusioni circa il suo aspetto fisico e per screditare il suo pensiero e il suo lavoro. Mostro a viso aperto la foto satirica allegata che voleva denigrarmi per dire a chi subisce, lontano dai riflettori- ha concluso- Atti di bullismo come questo confermano che noi donne siamo forti, molto più forti di questi bulli”.

Il consigliere Marco Nonno (Fratelli d’Italia) ha poi replicato nuovamente con un video nel quale ha anche ricordato che circa un anno fa, la stessa Clemente si era offesa perché l’aveva definita una bella ragazza oltre che una donna intelligente.

Piena solidarietà è stata espressa in note congiunte dai rappresentanti di organi istituzionali, della Federazione nazionale della stampa, del Sindacato unitario giornalisti Campania e dei sindacati.

“Vicinanza all’ Assessore del comune di Napoli Alessandra Clemente- ha asserito Giuseppe Alviti, Fnl- Sebbene sia un militante di Fratelli d’Italia ,ritornato dopo diversi anni ad tesserarmi anche, non posso che esternare la mia vicinanza all’ Assessore Clemente, che nella sua vita ha già pagato dazio avendo avuto la madre vittima innocente di Camorra. Sicuramente sebbene la sua condotta politica non gode della mia condivisione, certamente non può essere così vilmente attaccata da un esponente che si dichiara essere e di appartenere a quella destra sociale che è stata del mio maestro Pino Rauti o di Giorgio Almirante. Sebbene Nonno si senta offeso per l’assenza in consiglio comunale dell’assessore Alessandra Clemente, paragonarla “alla signorina Piggy” è un colpo basso quello del consigliere comunale di Fratelli D’Italia, tra l’altro eletto a settembre 2020 anche in consiglio regionale. Nel comunicato, che prende di mira Clemente, candidata a sindaco da de Magistris, figlia della vittima innocente di camorra Silvia Ruotolo, Nonno allega anche la foto satirica del personaggio- ha specificato- Noi che apparteniamo alla destra sociale storica Rautiana prendiamo le dovute distanze!”.

Ad oggi, i diritti della figura femminile costituiscono un tema delicato e complesso da risolvere. Lo dimostrano le frequenti vicende di casi di abusi tra le mura domestiche, nell’ambito professionale, nel sociale e nel mondo virtuale rendendole spesse volte protagoniste di molestie sessuali e psicologiche, stupri, stalking e soprattutto femminicidi. Da uno studio su larga scala, iniziato nel 2011 e basato su una raccolta dati di un’intervista campione su oltre 40.000 donne , di cui 1.500 per Stato membro e di età compresa tra i 18 e i 74 anni, è emerso che il fenomeno dei soprusi ai danni delle donne in Europa, resta ancora una duro traguardo da conquistare, in virtù della crescita esponenziale di reiterate discriminazioni legislative e di genere.

Nel frattempo, tra “gags umoristiche” e frequenti sedute che si svolgono nelle aule consiliari del Comune di Napoli finalizzate al bene collettivo, restano ancora in sospeso i “thriller noir” di molti cittadini partenopei che ancor prima della pandemia, attendono a braccia conserte le anelate risposte di non minor rilevanza rispetto a questo sgradevole e specifico caso.