Una rissa ha coinvolto un gruppo di circa dieci persone nella tarda serata di ieri al corso Italia, zona centrale di Ercolano per motivi in corso di accertamento, anche se tutto sarebbe partito da una lite per una ragazza contesa. A quanto si apprende, non si registrano feriti. I Carabinieri della Tenenza locale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i partecipanti alla rissa.

Di recente sono numerose le risse nei Paesi Vesuviani e che si sono scatenate anche in piena pandemia. Proprio ad Ercolano accadde qualcosa di simile ma con molti più partecipanti durante le feste di Natale. Decine di giovani in strada nonostante l’allora Zona Rossa che si scontrarono.