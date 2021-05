Lutto a Melito per l’improvvisa scomparsa di Mario Nardi. L’uomo è deceduto a seguito di complicazioni del suo stato di salute. Affetto da appendicite, le sue condizioni sono via via peggiorate fino a che è peggiorata in peritonite. Giovane e pieno di voglia di vivere, Mario era felicemente sposato dal 2015 con Ivana ed era papà di una bimba, Greta.

Il giovane di Melito è deceduto all’ospedale di Giugliano. Molti i ricordi, uno fra tutti: «Sei e sarai sempre una delle persone migliori che abbia mai conosciuto, riposa in pace amico mio».