“Giovedì 29 Aprile alle ore 21:30 circa mio fratello Mariano Califano di 32 anni, padre di due gemelle di 9 mesi, è stato investito e ucciso senza che nessuno prestasse sulla Statale a Pollena-Trocchia”. Comincia così l’appello sui social della sorella Alessandra, che attraverso Facebook cerca testimonianze in merito a quanto accaduto. La cronaca del giorno parlava di una caduta con il corpo del giovane papà trovato a terra. Ma chiaramente senza testimoni non è possibile chiarire cosa sia accaduto.

Alessandra continua: “Poiché ci sono video e foto che girano sui social qualcuno potrebbe sapere qualcosa. Per questo gentilmente se qualcuno ha visto o almeno ha un informazione che potrebbe ritenere utile per fare giustizia, aiutateci. Grazie”, conclude nell’appello. I familiari non sono quindi certi della caduta accidentale ma credono, ed a quanto pare anche a ragione, che il motociclista possa essere stato travolto.