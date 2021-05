La storica manifestazione cittadina intitolata “Maggio dei Monumenti”, giunge alla XXVII edizione. Una passeggiata che come di consueto offre l’opportunità di riscoprire il ricco patrimonio della citta partenopea, grazie ad eventi in presenza e in streaming. Un evento tanto atteso sia da turisti che cittadini campani, organizzato dall’assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Una “escursione” all’insegna della scoperta di luoghi incantevoli e reconditi. Un tripudio di colori, di odori, di cultura e tanto altro. Un emozionante passatempo per arricchire il proprio bagaglio surreale targato: “Arte”. Previste 150 passeggiate e visite in tutta la città, alle quali si integreranno, mostre, eventi all’aperto organizzati da varie associazioni e spettacoli teatrali sulle terrazze di Castel dell’Ovo a cura di compagnie del progetto Hearth Ecosystem of Art and Theatre. Inoltre saranno consentite visite in nome dell ‘evento “Inchiostro” presso il Chiostro di San Domenico Maggiore con due sabati dedicati ai reading e alla presentazione dei libri. Novità della 27° manifestazione sarà lo svelamento del dipinto restaurato di Porta San Gennaro di Mattia Preti, previsto il giorno 19. Molti siti saranno ad ingresso gratuito oltre che a pagamento, previa prenotazione. Previsto il boom di prenotazioni per l’evento.

Un programma fitto dedicato ai 5 weekend del mese, con date in continuo aggiornamento, compresi i viaggi alla scoperta del verde nei chiostri partenopei, organizzata dal Premio Green Care. Un’ occasione imperdibile per spaziare fisicamente con la mente durante l’appuntamento più atteso dell’anno.

Per info e prenotazioni: Palazzo San Giacomo, piazza Municipio-recapito telefonico: 081/7951111- oppure consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli.