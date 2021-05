È deceduto il prof. Nicola Ricciardelli, primario della Divisione Chirurgia e Direttore sanitario dell’ospedale civile di Torre Annunziata. Professionista serio e molto stimato da colleghi e pazienti, Ricciardelli candidato a sindaco di Torre Annunziata nel 2000. Ricoprendo infatti per 5 anni la carica di consigliere comunale. Al prof. Ricciardelli, per i suoi trascorsi nella cittadina oplontina e per aver dato lustro all’ospedale oplontino nei 30 anni in cui vi ha prestato servizio, è stata conferita qualche anno fa la cittadinanza onoraria.

«La notizia della dipartita del prof. Ricciardelli mi ha molto colpito – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Ho conosciuto il professore prima come medico e poi come collega politico. Un valido professionista, una persona molto seria, perbene e di grande cultura. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio alla famiglia del professore Ricciardelli per la grave perdita subita, facendosi interprete del pensiero di tantissimi cittadini che l’hanno conosciuto e apprezzato in vita».