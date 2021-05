Lutto a Cardito per la morte di Vincenzo Angelino, noto farmacista di 58 anni. L’uomo era ricoverato in ospedale a causa del Covid-19 e, dopo essersi aggravato nella giornata di domenica, è deceduto. Lavorava nella farmacia De Pasquale era molto conosciuto in città e nelle zone limitrofe. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Questo uno dei messaggi sul web: “Si terrà lunedì 10 maggio, alle ore 16, davanti la chiesa di San Biagio di Cardito, la benedizione del feretro di Vincenzo Angelino, conosciutissimo e apprezzato infermiere della storica farmacia De Pasquale di Cardito, che il covid ci ha portato via in pochi giorni. Fin da giovanissimo si era votato alla professione di farmacista e di infermiere, dedicandosi incessantemente al servizio degli ammalati e degli infermi come missione laica per il prossimo. Eroicamente ha vissuto mettendo sempre il bisogno degli altri al primo posto, eroicamente è morto contraendo il virus letale, proprio nel servizio degli ammalati”.