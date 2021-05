Lutto a San Gennaro Vesuviano per l’addio a Suor Redente un’istituzione della cittadina e che da decenni era un punto fermo per il sociale e l’accoglienza sangennarese. Anche il sindaco Antonio Russo e l’Amministrazione Comunale partecipano “con commozione al dolore che ha colpito l’Ordine delle Suore Francescane adoratrici della Croce e le famiglie Lauri e Giugliano per la perdita di Suor Redenta”, scrive il primo cittadino in una nota.