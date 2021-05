“Grazie alle opere eseguite da Gori, appena concluse, è completata l’attivazione dell’intera rete fognaria a servizio dell’intero Comune di San Giuseppe Vesuviano”. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano. “Si tratta di un’opera fondamentale – per cui ci siamo fortemente battuti – a servizio della città e non solo. Le ricadute ambientali sono importantissime. Grazie a questo intervento fondamentale, che consente il collettamento dei reflui urbani all’impianto di depurazione comprensoriale Sub 2, sarà possibile la completa eliminazione degli scarichi nelle Vasche al Pianillo e Fornillo. E saranno, invece, convogliati nell’apposito depuratore di Angri”.

E ancora: “Il potenziamento della rete fognaria consentirà l’eliminazione di ulteriori scarichi in ambiente, incidendo positivamente sul miglioramento della qualità delle acque costiere e dei fiumi. Dal canto nostro, continueremo a svolgere attività di contrasto agli illeciti ambientali. Solleciteremo alla Regione Campania, con ancora maggiore vigore, la completa ed urgente bonifica della Vasca al Pianillo”.