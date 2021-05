“Ci stiamo preparando a vaccinare i maturandi”, annuncia in diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Se arrivano i vaccini entro domenica, dai primi di giugno – spiega il presidente della Regione – possiamo vaccinare i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità. Per coloro per hanno più di 18 anni useremo Johnson & Johnson. Sotto i 18 anni Pfizer”.

“Ieri abbiamo superato in Campania le 72mila vaccinazioni in 24 ore. Siamo andati oltre l’obiettivo che ci eravamo prefissati di 60mila somministrazioni al giorno”. Lo ha detto ancora il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.