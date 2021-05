Un’Audi di grossa cilindrata, su cui erano a bordo tre persone e che stava percorrendo a forte velocita’ e contromano una rotatoria, a Paterno (Potenza) si e’ scontrata contro un’auto dei Carabinieri. Uno dei tre, di origine serba e residente in provincia di Napoli, fermato e arrestato. Gli altri due sono riusciti a fuggire. I due militari dell’Arma hanno riportato ferite lievi. Dopo aver fermato l’uomo, i carabinieri, nell’attesa dell’arrivo di altri militari, lo hanno ammanettato vicino a un palo della pubblica illuminazione. La circostanza ripresa in una foto che sui social sta diventando virale.

Secondo quanto si e’ appreso, poco prima dello scontro, i tre avevano fatto un furto nel paese della Val d’Agri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Marsico Nuovo, della Compagnia di Viggiano (Potenza) e del Nucleo investigativo di Potenza: indagini sono in corso per rintracciare le altre due persone e per accertare eventuali responsabilita’ in altri furti commessi nella zona.