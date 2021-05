La foto l’hanno invita al consigliere regionali Francesco Emilio Borrelli. Una mamma che sui social “svezza” il figlioletto di più o meno 4 anni a fumare. I fatti ad Afragola. Borrelli ha poi spiegato: “È un’immagine tratta da una Story Instagram, che alcuni utenti hanno segnalato. Si vede un bambino costretto fumare da una mano femminile, che a detta dei segnalanti apparterrebbe alla madre del ragazzino e sarebbe residente ad Afragola”. Il consigliere regionale dei Verdi ha poi sottolineato come questa foto risulti essere l’emblema di una deriva sociale che si sta vivendo.

“È un ‘immagine che descrive alla perfezione la deriva sociale che stiamo affrontando. Adulti che pur di conquistarsi qualche minuto di celebrità sui social si cimentano in azioni scellerate che spesso coinvolgono i loro figli, mettendo a rischio la loro incolumità e diseducandoli. Non è il primo caso di genitori irresponsabili che ci viene segnalato e che denunciamo. Adulti che insegnano ai figli piccoli a fumare o che li mettono alla guida di moto o auto, che li istigano alla violenza, come il caso delle due gemelline incitate a combattere e a tirarsi i capelli”.