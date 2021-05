La Campania resta in zona gialla. Non c’è infatti la risalita degli indici di trasmissione, che è tornato sotto quota 1. L’unità di crisi nazionale conferma il rischio basso e lascia la Campania in zona gialla: nulla cambierà da lunedì. Dati confortanti nonostante le Campania resti tra le regioni con il maggior numero di contagi giornalieri, anche se i numeri sono in discesa in tutto lo Stivale.

L’Italia da lunedì non dovrebbe più avere zone rosse. Sicilia e Sardegna dovrebbero rimanere arancioni con la Valle D’Aosta. Dovrebbero passare in zona gialla Puglia, Basilicata Puglia e Calabria. Tutte le altre regioni dovrebbero essere gialle, nessuna in zona rossa mentre per il Molise resta aperta l’opzione Zona Bianca.