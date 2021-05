“Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso”. Così la parrocchia di Santa Lucia a Cava de’ Tirreni ha annunciato la morte della ragazza del posto. Nei mesi scorsi, a marzo per la precisione, l’intervento per un tumore al cervello. Julia ha lottato ma non è bastato. Ieri sera, come riportato dal parroco, la ragazza si è spenta.

La mamma, sempre dalla pagina parrocchiale, aveva rivolto un appello qualche settimana fa: “Chiedo sinceramente preghiere per la salute di mia figlia Julia. Dopo un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello, per più di un mese in coma, la condizione peggiora di giorno in giorno. I medici dicono che spera solo in un miracolo. Grazie mille”.