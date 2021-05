Tragedia alla stazione Frattamaggiore-Grumo Nevano, dove una donna in serata è morta dopo essere stata investita da un treno in transito. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti di polizia. Inutili i soccorsi del 119. Ancora non sono state rese note le generalità della donna. Si indaga sulla dinamica dei fatti.

Interrotta la circolazione: Sulla linea Formia – Napoli, il traffico ferroviario è sospeso tra Aversa e Napoli Centrale per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso.