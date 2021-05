Grave incidente stradale lungo la superstrada statale Nola-Villa Literno, all’altezza del tratto di Casal di Principe. Un’autocisterna ha tamponato violentemente contro un camion che viaggiava nella stessa direzione. L’impatto molto violento ha provocato un’esplosione. Il bilancio provvisorio sarebbe di un morto, in un primo momento dato per disperso, e due feriti gravi. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta e Aversa. Sul tratto traffico in tilt.

A preoccupare a lungo la possibilità di uno secondo scoppio della cisterna: i caschi rossi hanno lavorando senza sosta per evitarlo. Traffico in tilt con migliaia di automobilisti fermi già da un’ora e co le code che si allungano.