Indagati sei medici per il coma di Felicia Vitiello che in una clinica del Casertano si era sottoposta ad una mastoplastica. La mamma 30enne di Gragnano si è per fortuna risvegliata, ringraziando Padre Pio per la sua intercessione. E ora sei medici sono indagati a piede libero perché lo scorso 19 febbraio altri 7 pazienti avrebbero subito conseguenze dopo interventi chirurgici. Si parlerebbe in tal senso di un’anestesia guasta, forse difettosa.

Felicia era ricoverata in terapia intensiva, in stato di coma. Dagli esami clinici emerse che la 30enne era stata colpita da un’infezione batterica multiorgano, ritrovandosi così in pericolo di vita. La situazione sembrava disperata quando la giovane mamma di Gragnano si è risvegliata, ringraziando Padre Pio.