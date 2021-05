A Brusciano continuano i controlli anti-droga da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna. I militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V. D. A., 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato in via bellini a bordo della sua auto. Il 26enne era agitato e i Carabinieri hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 21 grammi di crack e di 2 grammi di hashish.

Sequestrata anche la somma contante – ritenuta provento del reato – di 125 euro.

L’arrestato è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio che si terrà con rito per direttissima.