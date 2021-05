Domani, 4 maggio 2019, alle 10.45 presso la sede del Comando Logistico della Marina Militare, via Nisida 1, sarà presentato il tir vaccinale della solidarietà. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Live to Love – Vivere per Amare”, presieduta dal professor Carlo Molino, per fronteggiare l’emergenza coronavirus e aiutare le Istituzioni nell’imponente campagna vaccinale. Sempre domani sarà possibile visitare l’ambulatorio mobile già dotato di sofisticate apparecchiature mediche.

Il tir si trova adesso a Napoli, ma si sposterà a breve su tutto il territorio italiano rispondendo così alle esigenze degli Enti che ne faranno richiesta.