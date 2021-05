“Alla Comunità del Parco, cioè l’assemblea dei sindaci dei Comuni che fanno parte del Parco nazionale del Vesuvio, ho chiesto e ottenuto che nasca una cabina di regia. Sarà per tutti i progetti del Recovery Plan e per intercettare i fondi. Per cogliere questa imperdibile occasione di sviluppo ambientale, il Parco e i suoi Comuni devono marciare uniti”. Lo ha detto il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

Il primo cittadini prosegue: “Dobbiamo attuare una sinergia tra gli enti. Inoltre coordinare tutte le professionalità dei vari Comuni, predisporre progetti che favoriscano lo sviluppo di tutto il territorio. E’ il momento di ribadire che il Parco Vesuvio è uno solo e che è dei cittadini: il Recovery Plan, che punta molto su ambiente e sostenibilità, diventa una grande opportunità se lavoriamo tutti insieme”.