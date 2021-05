Alta la tensione in prossimità delle prossime elezioni comunali. Si surriscalda l’atmosfera e si inaspriscono gli animi dei politici napoletani che osteggiano i diktat del Governo centrale. Oggi 13 maggio, al via il summit tra i numerosi esponenti e rappresentanti di “Fare Democratico”,, “Azzurri per Napoli”, “Centro Democratico”, “Popolari” e “Napoli Capitale”.

” Basta ai toto nomi referenziali o autocelebrativi. Diamo subito una svolta decisiva e radicale in termini di politica economica e sociale di una Grande Napoli- sottolinea con forza, Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori- Aderisco in toto al dissenso degli esponenti Giosi Romani, Raimondo Pasquino, Giuseppe De Mita, Stanislao Lanzotti ed Enzo Rivellini- aggiunge- l’idea di considerare stucchevole e offensivo per la città di Napoli ed i cittadini stessi, il netto diniego e l’assoluto disinteresse di politici romani e nazionali, di destra e di sinistra che con le loro “alchimie” tentano di ledere il bene della collettività. Mi impegnerò per contrastare tale “manfrina” nella speranza che a breve si possa convergere su un candidato sindaco per il cdx, degno di questo nome e che sappia dimostrare cosa davvero significhino la professionalità e la capacità nella gestione della res pubblica e della sicurezza sociale. Occorre una presa di posizione netta e compatta-conclude- affinché il futuro candidato sindaco non sia “eletto” da Roma!”.