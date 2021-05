10 maggio 1987: giorno storico dei tifosi napoletani che realizzano il sogno della conquista del 1° scudetto, fregiandosi del titolo di Campioni d’Italia. Una ricorrenza che a distanza di 34 anni, anima ancora i cuori dei “ragazzi” della squadra partenopea guidata da Ottavio Bianchi. Entrando dal lato posteriore del Duomo di Napoli: Giovanni Francini, Pietro Puzone, Antonio Carannante, Raffaele Di Fusco, Giuseppe Volpicina, Alessandro Renica, Gigi Pavarese, Gigi Caffarelli e l’ allora presidente del club partenopeo Corrado Ferlaino e consorte. Come “spogliatoio” per riunirsi hanno deciso di festeggiare l’anniversario del loro prestigioso “Primo Scudetto” partecipando alla S. Messa celebrata oggi alle ore 17.00, in memoria del compianto Diego Armando Maradona e in forma privata, nel rispetto delle norme anti-Covid. Assenti i restanti componenti della mitica squadra per impegni personali e organi di Stampa. Solo tre anni fa, lo stesso giorno, “i fratelli” del Pibe de Oro, si cimentarono in una partita amichevole presso lo stadio comunale San Mauro di Casoria, in ricordo della memorabile cavalcata del Napoli di Maradona sul podio della classifica mondiale, toccando il cielo anche se non nella sede originale ora denominata Stadio Maradona.

Una stagione del panorama del Calcio italiano tra il 1986 e il 1987, ricca di avvenimenti importanti, come l’addio dal calcio giocato di Michel Platini dalla Juventus; delle entrate di Silvio Berlusconi nel Milan che pose le basi di numerosi trionfi con una campagna di acquisti da capogiro e dell’ ex bianconero Giovanni Trapattoni, che ebbe il compito di riportare il tricolore nella squadra neroazzurra.

“Ho avuto il privilegio di lavorare con un giovane uomo in splendida forma che poco prima aveva vinto il campionato mondiale in Messico-spiega Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli- Da subito abbiamo avuto la percezione della sua marcia in più manifestata con 13 risultati utili consecutivi. Solo un capolavoro monumentale come la cattedrale di via Duomo, poteva fungere oggi da contenitore del ricordo di un grande “artista” del pallone. Mi avrebbe reso felice l’incontro col fratello Ugo, proprio in questa occasione-spiega- ma per motivi familiari non ci ha raggiunti. Molti gli scatti fotografici in chiesa tra noi e il nostro inseparabile “Padre” Corrado Ferlaino, che tanto ha tanto amato la sua squadra e continua a farlo. Manca a tutti noi e soprattutto a me. Ero il suo punto debole, il suo compagno di avventure preferito. Me lo sussurava spesso nell’orecchio e in disparte. La nostra amicizia fraterna continuava anche fuori dal campo di gioco. Resterà sempre nei miei ricordi e mi manca ancora tanto”.

In una cattedrale non gremita come la città e lo stadio San Paolo di quel fatidico giorno, la Campania ha simbolicamente celebrato all’ unanime, il primo epico scudetto conquistato dal “Napoli di Maradona”.