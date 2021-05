Il Covid si porta via l’imprenditore irpino del torrone Vincenzo Di Iorio. Aveva 77 anni. Era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. In lutto la comunità di Pietradefusi. Nella frazione Dentecane la storica fabbrica del torrone conosciuta in tutto il mondo. L’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Diversi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i familiari.

Nella Terapia Intensiva nel nosocomio arianese non ci sono più pazienti alle prese con il Covid-19. Risultano ricoverati 9 pazienti in Area Covid, di cui 6 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.