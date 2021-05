Lavoro in Campania con i supermercati Sole 365. Periodicamente, il marchio specializzato nella Grande Distribuzione Organizzata, seleziona personale per assunzioni a Napoli e in altre sedi. In questo momento, ad esempio, ricerca di diversi profili per coprire posti di lavoro nei negozi e negli uffici della sede centrale. Vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Sole 365. Gli interessati alle future assunzioni Sole 365 e alle offerte di lavoro nei supermercati e in sede, possono candidarsi utilizzando la pagina dedicata alle ricerche di personale del Gruppo, Sole 365 “Lavora con noi”. Così come ticonsiglio.it

Sole 365 è una catena di supermercati di proprietà della società commerciale AP Srl di Napoli, azienda di distribuzione del territorio campano. Il primo punto vendita Sole 365 è stato aperto nel 2013. Oggi la rete di vendita si compone di ben 50 supermercati, situati nelle province di Avellino, Napoli, Caserta e Salerno. Lo sviluppo dei negozi del marchio è legato ad una stretta collaborazione con il Gruppo Megamark, socio del Gruppo Selex, importante impresa della Grande Distribuzione Organizzata attiva nel Sud Italia.

Nel corso dell’anno, Sole 365 cerca personale per assunzioni nei supermercati, situati su tutto il territorio della Campania. Seleziona anche figure da assumere presso la sede principale di Napoli. In generale, l’azienda cerca candidati preparati e dotati di disponibilità e capacità di ascolto, che possano allinearsi alle giovani risorse già impiegate nei supermercati del Gruppo. Per far crescere conoscenze e competenze dei propri dipendenti, inoltre, dispone di una sua scuola di formazione interna.