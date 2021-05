Salvatore Esposito dice addio al personaggio che lo ha reso celebre, Genny Savastano di “Gomorra”. Lo fa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. L’attore napoletano non nasconde la commozione. Mentre dà appuntamento ai fan e agli spettatori per la quinta e ultima stagione della serie tv di cui è stato battuto l’ultimo ciak, ringrazia. Un pensiero và a tutti coloro che dal primo giorno fino all’ultimo, in questi otto anni, lo hanno sostenuto, seguito e incoraggiato. Un grazie alla produzione, ai registi e agli attori e a tutti quelli che con lui hanno condiviso l’esperienza sul set.

Come lui stesso tiene a sottolineare nella prima parte del suo post: “In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande…”.