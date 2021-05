Non ce l’ha fatta Gianluca Coppola, il 27enne originario di Casoria colpito in un agguato in viale Europa, lo scorso 8 aprile con cinque colpi di una calibro 7,65. Il suo suo cuore ha smesso di battere questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da piu’ di un mese. Il padre, prima che l’autore dell’agguato fosse arrestato, aveva lanciato diversi appelli affinche’ il responsabile del ferimento di Gianluca venisse fermato: “Chi sa parli”.

In carcere c’e’ Antonio Felli, vicino ad ambienti di camorra. Il movente dell’omicidio e’ legato a una storia di gelosia dovuta alla frequentazione della vittima con la ex del killer.