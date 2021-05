E’ morto durante un gioco in giardino nel corso di una festa di matrimonio che si svolgeva a Magreta di Formigine, in Emilia Romagna. Riccardo Bellopede, 18 anni del Casertano, è stato investito da un furgone mentre correva in strada. Il giovane, che era residente a Correggio, ha perso la vita ieri in via Fossa verso le 16,30. Sul posto sono arrivati i soccorritori e l’elisoccorso inviato dal 118, ma purtroppo, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare.

La tragedia è avvenuto sotto gli occhi dei genitori e dei familiari del ragazzo. A quanto si apprende il giovane stava giocando a gavettoni con alcuni amici quando, per sfuggire a un lancio, è corso in mezzo alla strada. Qui lo ha investito il furgone.