Pazzesco quanto accaduto a Portico di Caserta. Qui un uomo che sarebbe un noto falso invalido, si è alzato dalla sedia a rotelle. Poi come se non bastasse si è abbassato i pantaloni davanti alle commesse. L’episodio è accaduto in un negozio gestito da cinesi in via Nocelle. L’uomo davanti alle ragazze non solo si è alzato di scatto dalla carrozzella, ma è andato oltre, molto oltre.

Candidamente, dunque, il falso invalido ha mostrato genitali alle commesse presenti nello store cinese. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno riportato la calma provvedendo a raccogliere la denuncia delle donne.