Prosegue l’attività di rimozione di oggetti ingombranti indebitamente posizionati su suolo pubblico. Nella mattina di oggi, mercoledì 5 maggio, gli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante, ten. Antonio Virno, hanno effettuato un’operazione che ha interessato via Prota, corso Umberto I, via Fusco, via Bucca e via Pagano. Nel corso della quale sono rimossi, tra l’altro, fioriere e paletti in ferro.

Nel corso dell’operazione sanzionate due attività commerciali per occupazione abusiva di sede stradale. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni.